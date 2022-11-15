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Правила оплаты проезда по платным дорогам в Беларуси изменятся с 1 января
В Беларуси с 1 января изменятся правила оплаты проезда по платным дорогам, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу оператора системы BelToll.
"Для автомобилей массой не более 3,5 т электронная виньетка становится единственным способом оплаты проезда по платным дорогам Беларуси. Плановые изменения в национальной электронной системе сбора платы за проезд по таким дорогам произойдут с 1 января 2023 года", - сказали в пресс-службе.
Оплата за проезд взимается только с иностранных транспортных средств, которые не зарегистрированы на территории государств - членов ЕАЭС и не входят в список освобожденных от оплаты в соответствии с указом от 27 сентября 2012 года №426 "Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь".
Для транспортных средств с максимально допустимой общей массой более 3,5 т в качестве способа оплаты за проезд по-прежнему будет использоваться исключительно бортовое устройство.
Электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты за определенный период и позволяет водителям автомобилей массой не более 3,5 т оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси вне зависимости от пройденного ими километража. Она является своего рода электронным разрешением в BelToll, которое возможно оформить на сайте системы и которое позволяет пользоваться платными дорогами страны в определенный период в режиме свободного многополосного движения. При этом нет необходимости размещать на автомобиле какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки: при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.
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