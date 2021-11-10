ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Правила перевозки детей напоминает Госавтоинспекция

Об ответственности за безопасную перевозку самых маленьких пассажиров напоминает Госавтоинспекция. Удерживающие кресла - основа безопасности. При аварии или резком торможении они значительно уменьшают возможность появления серьезных травм. Нарушение правил перевозки может привести к неприятным последствиям и штрафу. В этом году в столице к ответственности за перевозку юных пассажиров без автокресел привлечено более 700 водителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все