Правила перевозки пассажиров в автобусах и маршрутках под пристальным вниманием ГАИ

Столичные инспекторы ГАИ выявляют правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров в автобусах и маршрутках. Сегодня в Минске стартовала профилактическая акция "Автобус". Сотрудники автоинспекции будут дежурить на конечных остановках общественного транспорта. Проверят техническое состояние автобусов и маршрутных такси, наличие соответствующих документов у водителей. Особое внимание также безопасности пассажиров в салоне - наличию огнетушителей, исправности крепежа для сидений и поручней.