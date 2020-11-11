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Правила перевозки пассажиров в автобусах и маршрутках под пристальным вниманием ГАИ
Столичные инспекторы ГАИ выявляют правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров в автобусах и маршрутках. Сегодня в Минске стартовала профилактическая акция "Автобус". Сотрудники автоинспекции будут дежурить на конечных остановках общественного транспорта. Проверят техническое состояние автобусов и маршрутных такси, наличие соответствующих документов у водителей. Особое внимание также безопасности пассажиров в салоне - наличию огнетушителей, исправности крепежа для сидений и поручней.
ГАИ будет контролировать превышение скорости водителями общественного транспорта. Маршрутки проверят также на излишнее количество пассажиров в салоне.
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