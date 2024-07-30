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Правила поведения на дороге при непогоде напомнили в ГАИ Беларуси
Сложные погодные условия в Беларуси влияют на дорожный трафик, поэтому необходимо соблюдать ряд мер безопасности. В грозу и при сильном ветре нельзя парковаться под деревьями, возле слабо закрепленных конструкций. В непогоду лучше не пользоваться велосипедами, электросамокатами и моноколесами.
Также водителям напоминают о необходимости выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не следует совершать резких движений и поворотов, разгонов и торможений. В салоне пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети должны находиться в автокреслах.
Правила безопасности касаются всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов. Необходимо аккуратно переходить проезжую часть, а в темное время суток обозначить себя светоотражающими элементами.
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