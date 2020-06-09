Правила респираторного этикета

Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного этикета. Это касается личной гигиены и сохранения социальной дистанции - она должна быть не менее полутора метров.



Для профилактики также следует обрабатывать поверхности антибактериальными средствами. Как дома, так и на рабочих местах. Особенное внимание уделять гаджетам.



