Правила цифровой гигиены - как распознать аферистов в интернете и сохранить свои деньги

Аферисты продолжают наживаться на доверчивых белорусах и постоянно совершенствуют свои методы обмана.

На первое место сейчас выходит фишинг. Это переход на поддельную ссылку в интернете, в ходе чего у вас списывают деньги со счета. Только в Минске за месяц таких случаев уже более ста. О правилах цифровой гигиены, рассказала Виктория Радевич.

Одна из жертв аферистов поделилась своей историей: "Я ввела туда свой логин , пароль, мне пришел сеансовый ключ от банка в смс-сообщении. И я его благополучно ввела". А сразу после с карт-счета исчезли 400 рублей. Оплата коммунальных услуг "онлайн" закончилась горькой досадой для жительницы Минска. Женщина попалась на уловку мошенников, когда зашла в личный кабинет интернет-банкинга. Сайт, ссылка которого в браузере отобразилась первой, оказалась поддельной.

Мошеннические веб-ресурсы имитируют не только сервис для денежных переводов, но и сайты виртуальных магазинов и интернет-площадок для торговли. Так держатель пластика своими же руками вводит данные своей карты в готовую форму и передает их во владение аферистов.

Как правило, используется не один счет, на который переводятся похищенные денежные средства. Может использоваться несколько транзитных счетов, чтобы скрыть от защитных систем банковских структур возможность мошеннической операции, запутать следы, крупные суммы раздробить на более мелкие. Алексей Новаш, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси

По данным МВД, число тяжких киберпреступлений, совершаемых в стране, за 2023 год возросло более чем в два раза. Статистика не утешительная, тем не менее в МВД заверяют: ситуация контролируемая.

О всплеске мошенничеств в стране речи не идет. Тенденция такова, что меняются по большей части только методы обмана.

"На сегодняшний день в республике зарегистрировано почти 14 тыс. киберпреступлений, 90 % из которых приходятся на преступления имущественного характера", - отметил замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Алексей Новаш.

Срочность - это, как правило, то, на чем грамотно играют в разговоре мошенники. Аферистам важно, чтобы потенциальная жертва не успела опомниться и осознать опасность ситуации. Но от подобного рода преступлений существует "прививка" - это соблюдение элементарных правил цифровой гигиены.

Вернемся к тому, с чего начинали - фишинг. Сотрудники банка ежедневно отслеживают сомнительные сайты. Однако новые мошеннические интернет-ресурсы снова и снова появляются на просторах Интернета. Используются реклама и самые современные инструменты веб-маркетинга, чтобы поддельные сайты расположились в поисковой выдаче на первой строке. Как быстро распознать обман? Вот некоторые пункты.

Если ваши данные оказались в сети без вас, нужно незамедлительно заблокировать данные карточки, после сообщить в милицию. В идеале лучше до такого не доводить, так как противоправные деяния совершаются за доли секунд. Надо сказать, что государство в этом направлении проделывает огромную работу. Виталий Диско, замначальника управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси

В скором будущем МВД после вступления в законную силу соответствующего Указа Главы государства получит возможность блокировать сомнительные мошеннические операции и не допускать перевод денег за пределы нашей страны. А следовательно, повысить вероятность возврат потерянных сумм.

"Правоохранительные органы практически в режиме реального времени во взаимодействии с поставщиками платежных услуг - банковскими учреждениями, смогут обмениваться информацией по всем инцидентам, связанным с несанкционированными платежными операциями, - рассказал Алексей Новаш и добавил. - В случае обращения гражданина с заявлением в правоохранительные органы о том, что он стал жертвой мошеннических действий, эта информация будет помещаться в автоматическую систему обработки инцидентов Нацбанка".