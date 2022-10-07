О правилах уборки и хранения капусты рассказал агроном

Факт Заядлые дачники и садоводы знают, что мало вырастить хороший урожай. Не менее важно суметь как можно дольше сохранить дары природы. Сегодня поговорим о капусте.



Для того чтобы хрустящая капуста была на столе не только летом, культуру необходимо правильно заложить на хранение. О том, как за зиму не лишиться выращенного урожая, рассказал опытный агроном Петр Ломонос. Его советы публикует sb.by.



Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются дачники, - растрескивание кочанов капусты.





Как проверить готовность капусты к уборке?



"Осенью кочаны могут растрескиваться от избытка влаги. Поэтому следует с помощью лопаты подрезать корни вокруг растения. В таком случае приток воды прекратится и кочан не будет трескаться. Многие спрашивают, как понять, что культуру пора убирать. Все просто: готовность капусты к уборке определяется на ощупь. Если кочан плотный, значит, можно приступать к уборке урожая", - отметил эксперт.

"На начальном этапе на кочане оставляем кочерыжку длиной два-три сантиметра и кроющие листья. Перед закладкой культуры на хранение рекомендую взять емкость, налить в нее 10 литров воды и добавить 100 граммов соли. После этого каждый кочан следует опустить в солевой раствор кочерыжкой вниз на 15-20 минут. Этот прием поможет избавиться от вредителей", - поделился советом агроном. После этого можно приступать к закладке культуры на хранение.

Важно: капусту следует выкладывать в один ряд. Если положить один кочан на другой, овощ может начать гнить.

"Есть несколько приемов, благодаря которым капуста будет лучше храниться. Один из них - обернуть кочаны газетой, предварительно удалив наружные листья. Бумага будет забирать излишнюю влагу, благодаря чему культура будет храниться лучше. Если капусты много и обернуть газетой каждый кочан проблематично, можно использовать другой способ - опудрить культуру мелом", отметил Ломонос.

При какой температуре нужно хранить капусту?



Агроном также рассказал, чтооптимальная температура для хранения капусты - от +1 до +5 °C. При минусовой температуре культура может начать гнить изнутри. Чтобы этого избежать, зимой кочаны можно укрыть слоем соломы.