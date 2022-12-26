Правила ухода за кожей лица зимой

К сожалению, зимой кожу подстерегают различные опасности. Например, сухой воздух в помещении, мороз и резкий перепад температур при выходе из дома на улицу. Как тогда в холодное время года сохранить здоровую и красивую кожу лица?

Ответ на этот вопрос знает косметолог Елена Хлебинская. К слову, она советует начинать корректировать свой домашний уход за 2-3 недели до наступления зимы.

"В квартире необходим увлажнитель воздуха, постарайтесь высыпаться - и никакого стресса. Также нужно скорректировать питание и добавить в рацион побольше жиров, орехов и яиц", - "Беларусь Сегодня" приводит слова специалиста.

Также в домашнем уходе за кожей лица зимой должны присутствовать плотные увлажняющие структуры. При этом кожу следует более бережно и мягко очищать, чтобы не допустить сухости. Наносить уходовые средства лучше за 20-30 минут до выхода на улицу, чтобы они успели впитаться.