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Правила ухода за кожей лица зимой
К сожалению, зимой кожу подстерегают различные опасности. Например, сухой воздух в помещении, мороз и резкий перепад температур при выходе из дома на улицу. Как тогда в холодное время года сохранить здоровую и красивую кожу лица?
Ответ на этот вопрос знает косметолог Елена Хлебинская. К слову, она советует начинать корректировать свой домашний уход за 2-3 недели до наступления зимы.
"В квартире необходим увлажнитель воздуха, постарайтесь высыпаться - и никакого стресса. Также нужно скорректировать питание и добавить в рацион побольше жиров, орехов и яиц", - "Беларусь Сегодня" приводит слова специалиста.
Также в домашнем уходе за кожей лица зимой должны присутствовать плотные увлажняющие структуры. При этом кожу следует более бережно и мягко очищать, чтобы не допустить сухости. Наносить уходовые средства лучше за 20-30 минут до выхода на улицу, чтобы они успели впитаться.
Фото:pixabay.com
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