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Правила ухода за свитером
Если вы хотите, чтобы любимые свитера оставались в идеальном состоянии до конца сезона, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько советов, которые помогут максимально долго сохранять первоначальный внешний вид теплой одежды.
Вовремя удаляйте катышки
Можно воспользоваться обычной бритвой, предварительно расстелив изделие на ровной гладкой поверхности, а можно купить специальную машинку. Первый вариант дешевле, но второй все-таки более удобный и эффективный.
Реже отправляйте шерстяные вещи в стирку
Многочисленные стирки приводят к тому, что любимые вещи теряют форму и цвет. А если вы капнули на свитер кофе или обнаружили жирное пятно, не медлите и сразу постарайтесь его устранить, не стирая одежду целиком.
Конечно, в современных стиральных машинках есть режимы ручной или деликатной стирки, которым можно воспользоваться. Но чтобы свитер точно не полинял и не растянулся, стирайте его вручную. Обратите внимание на то, что горячую воду использовать нельзя, так как при резкой смене температуры изделие потеряет эластичность и деформируется.
И ни в коем случае не отжимайте и не выкручивайте его. Аккуратно сожмите изделие, устранив лишнюю влагу, а затем заверните в чистое полотенце, которое впитает остатки жидкости. Затем разложите свитер на полотенце. А когда он высохнет, уберите на полку шкафа.
Воспользуйтесь нашими советами. И пусть домашние хлопоты будут в радость.
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