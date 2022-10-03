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Правила управления автомобилем в проливной дождь - информация от ГАИ

Правила управления автомобилем в проливной дождь - информация от ГАИ

В ГАИ рассказали об особенностях управления автомобилем в проливной дождь. Информацию публикует БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

В настоящее время на территории Минской области дорожную обстановку осложняет дождливая погода. Местами прогнозируются ливни. Одна из сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий - скользкая дорога при обильных осадках.

Самое главное правило для водителей, оказавшихся на дороге в сильный дождь, - выбор безопасной скорости движения и, конечно, дистанция между транспортными средствами.
Дело в том, что на мокрой дороге существенно увеличивается тормозной путь любого автомобиля. Соответственно чем сильней дождь, тем больше будет тормозной путь машины в случае торможения.

Не забывайте о фарах: автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду. Самый оптимальный вариант - противотуманные фары, а вот дальний свет, отражаясь от капель дождя, будет слепить.

ГАИ не советует во время дождя пользоваться круиз-контролем

Часто эта система не адаптирована под сырые погодные условия, поэтому считает, что машина едет по сухому асфальту.

"Если ваш автомобиль занесло, не нужно делать резких поворотов руля и давить на тормоз, иначе автомобиль закрутит и может опрокинуть. Помните: в ненастную погоду пешеходы часто забывают об осторожности, желая побыстрее укрыться от дождя. Так что перед пешеходными переходами заранее сбрасывайте скорость вплоть до остановки. Если стеклоочистители по какой-то причине не работают, продолжать движение запрещено. Видимость в этом случае будет ограничена", - отметили в ГАИ.

Всегда тормозите перед лужами.

Во-первых, в них может быть яма или открытый люк. Во-вторых, вода может попасть в тормозные колодки. И в-третьих, может возникнуть так называемый эффект аквапланирования: на высокой скорости вода не успевает уходить из-под колес и автомобиль планирует, то есть становится практически неуправляемым.

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