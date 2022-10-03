Правила управления автомобилем в проливной дождь - информация от ГАИ

В ГАИ рассказали об особенностях управления автомобилем в проливной дождь. Информацию публикует БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.



В настоящее время на территории Минской области дорожную обстановку осложняет дождливая погода. Местами прогнозируются ливни. Одна из сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий - скользкая дорога при обильных осадках.



Самое главное правило для водителей, оказавшихся на дороге в сильный дождь, - выбор безопасной скорости движения и, конечно, дистанция между транспортными средствами.

Дело в том, что на мокрой дороге существенно увеличивается тормозной путь любого автомобиля. Соответственно чем сильней дождь, тем больше будет тормозной путь машины в случае торможения.



Не забывайте о фарах: автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду. Самый оптимальный вариант - противотуманные фары, а вот дальний свет, отражаясь от капель дождя, будет слепить.

