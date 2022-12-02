Правила вступительной кампании снова обсудят на совещании у Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщает БелТА.

"Помните, Лукашенко поручал до конца года окончательно определиться с правилами вступительной кампании - 2023? И ребятам, их родителям и педагогам важно заранее быть готовыми ко всем нововведениям. Сегодня их и будут обсуждать у Первого, - сообщил Telegram-канал "Пул Первого". - К разговору, как это заведено, подключен широкий круг специалистов, чтобы услышать разные мнения. Так что ждем большую дискуссию. И не только относительно кампании, но и в целом системы образования".

Как сообщалось, 23 августа Президент собирал совещание о развитии национальной системы образования, где присутствовал широкий круг ответственных и заинтересованных лиц, знающих систему образования изнутри. Обсуждалась корректировка законодательства в сфере образования. В частности, речь шла об обновленном Кодексе об образовании и правилах приема в вузы, основные нововведения которых запланированы с 2023 года. "Я хочу услышать от присутствующих, какова готовность системы образования, местных органов власти, высшей школы к этим нововведениям", - сказал белорусский лидер.

"Если есть какие-то сомнения в принятых решениях и вы видите потенциальные проблемы, давайте сейчас их обсудим. Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят. Сколько раз мы будем возвращаться к системе образования с точки зрения ее реформирования и совершенствования? Большая часть наших граждан так или иначе связана с системой образования", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По итогам совещания глава государства поручил до конца года окончательно определиться с правилами проведения вступительной кампании 2023 года. "Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила", - заявил он.

При этом Александр Лукашенко интересовался на перспективу: как будет выглядеть вступительная кампания не только в следующем году, но и в будущем. Главные требования Президента - видеть за экзаменами каждого абитуриента и понимать стратегию отбора выпускников в будущем. Нельзя проводить эксперименты каждую вступительную кампанию, ведь некоторые ошибки потом можно исправлять десятилетиями, подчеркнул он. "Нужно попасть в точку", - потребовал глава государства.

Много лет Беларусь шла по пути централизованного тестирования, но пора уже задуматься, насколько такая система сегодня эффективна и в какой корректировке нуждается. Поэтому участникам совещания Президент поставил задачу до нового года внести предложения: или в стране сохраняют существующие подходы, или вводят необходимые новации для того, чтобы "увидеть абитуриента".