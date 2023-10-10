Правильно ли белорусы используют печное отопление и как себя обезопасить от пожара?

Осень вовсю забирает свои права после неожиданного подарка в виде четвертого месяца лета! В Беларуси холода, а значит, и пристальное внимание на безопасность в домах. Для сотрудников МЧС время горячее - они проводят, в том числе рейды. Спасатели вместе с Белорусским добровольным пожарным обществом и Госэнергогазнадзором информируют, выявляют нарушения и проверяют исправность автономных извещателей. Если необходимо - ставят новые. К рейду присоединилась Дарья Рачко.

Один из домов Минского района. Сюда в прошлый отопительный сезон тушить пожар дважды приезжали сотрудники МЧС. В первый - из-за того, что житель неправильно топил печь, но тогда его удалось спасти. Но уже во второй - мужчина сгорел заживо.

Где всегда тепло, но не всегда безопасно... Это понимает и пенсионерка Валентина Шванкова. В этом доме она живет уже 12 лет, 4 из которых у нее стоит отопление. На днях из-за сильного ветра отключили свет - от холода спасла печь.

"Затопили и пошли на улицу, а приходим, дверка открыта, угли выскочили уже. Надо обязательно кому-то дома оставаться и смотреть", - делится пенсионерка.

В самые сильные морозы лучше топить несколько раз по 2 часа. Обязателен предтопочный лист, который может предотвратить возгорание. Об этом напоминают сотрудники МЧС. В связке с Белорусским добровольным пожарным обществом и Госэнергогазнадзором в преддверии отопительного сезона проводят инструктаж.

В первую очередь контролируют целая ли печь. Зазоры и щели недопустимы. Особенно проверяют работу дымовой заслонки. Если она закрывается не до конца - в помещении попросту можно угореть.

С каждым годом замечаний все меньше - многие хозяева вовремя отремонтировали, побелили в соответствии с правилами. Однако понимание, что это их собственная безопасность, есть не у всех.

Нередко люди допускают ее перекал, останавливаемся на случаях, когда из-за нарушений правил эксплуатации люди получают отравления угарным газом, ни в коем случае нельзя заканчивать топку печи до того, когда прогорели угли. Обращаем внимание, что нельзя для розжига использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси

Работают на предупреждение - в домах обязательно должен стоят автономный пожарный извещатель.

Мы очень тесно работаем с социальными службами и многодетными семьями, малообеспеченными семьями, и, конечно же. одникопроживающими пожилыми гражданами и инвалидами. Безусловно, этим гражданам устанавливаются извещатели на безвозмездной основе. Эллина Сацукевич, представитель Белорусского добровольного пожарного общества