Правильно ли вы поливаете огород в жару?

В жаркую погоду за растениями нужен особый уход, и полив в этом случае - задача № 1. Но просто вылить воду - неправильно. Надо учесть ряд нюансов, о которых рассказала Наталья Тышкевич.

Поливать растения во время засухи надо рано утром или поздно вечером. Откажитесь от частого, но необильного полива. Он скорее вреден, чем полезен. Вода быстро испаряется и на поверхности почвы, должным образом не пролитой, образуется корка, которая перекрывает корням кислород.

Используйте правильный алгоритм полива. А именно: пролили первую порцию - ждите, пока вода впитается, и только потом лейте следующую. Забудьте в жару и о поливе по листьям - даже рано утром или поздно вечером.





Обеспечить нормальную влажность воздуха внутри теплицы можно, установив внутри емкости с водой и обеспечив проветривание. Эффективен и капельный полив.

При поливе открытых грядок ни в коем случае нельзя делать сильный напор. Струи, размывающие почву, в жару особенно опасны. После полива важно аккуратно прорыхлить почву вокруг растений и в междурядьях. Это сэкономит влагу и улучшит воздухообмен корневой системы.

Не забываем о мульчировании. Солома, компостные смеси, опилки прекрасно сохранят влагу. Но толщину слоя надо постоянно контролировать, чтобы вода не застоялась и не спровоцировала появление гнили.

Помидоры в жару надо поливать раз в 3-5 дней: 10 л на три куста. Огурцы - 2-3 раза в неделю, на квадратный метр - не менее 10-12 л воды. Такая же норма и у перцев с баклажанами. Морковь и капуста в зной нуждаются в ежедневных поливах. А свеклу, наоборот, лучше поливать реже - один раз в 3-4 дня.

Если в июне картофелю жара не особо страшна, то в июле - чревата последствиями. Поливать "бульбу" часто и малыми дозами опасно. Лучше разово и обильно: не менее 800 л воды на 1 сотку.

Вообще в жару растения лучше лишний раз не беспокоить: ни подкармливать, ни обрезать, ни обрабатывать от вредителей.