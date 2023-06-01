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"Правильное лето" громко презентовали в "Зубренке"
"Правильное лето" громко презентовали сегодня в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Здесь дали торжественный старт летней оздоровительной кампании - 2023. В Международный день защиты детей организовали большой праздник с музыкальным челленджем, познавательными играми, интерактивными тематическими площадками. "Креативное лето", "Спортивное", "Безопасное", "Танцевальное", "Белорусское". На каждой локации полезная информация и предложения по организации тимбилдинга. Центр примет за лето 5 смен. Отдохнут здесь не только дети из всех регионов Беларуси, но и из-за границы. На первую смену на каникулы приехали дети из Сирии.
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