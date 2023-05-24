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Правительство Беларуси 24 мая держит ответ перед парламентариями

Правительство сегодня держит ответ перед депутатским корпусом об итогах проделанной работы в условиях санкционного прессинга. В Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.

Парламентариям представится возможность адресовать самые резонансные вопросы по экономическому блоку. С докладом перед парламентариями выступит первый вице-премьер Николай Снопков.

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