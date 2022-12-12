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Правительство Беларуси определило размер минимальной заработной платы с 1 января
Размер месячной минимальной зарплаты в Беларуси изменится со следующего года. Это предусмотрено постановлением Совмина. Так, с 1 января размер минималки составит 554 рубля. По сравнению с началом этого года рост 17,5 процента, тогда минимальную оплату труда установили в размере 457 рублей.
Фото: БелТА
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