Правительство Беларуси отмечает положительные тенденции в выполнении программы ускоренного развития регионов с населением более 80 тыс.

В нынешнем году в выполнении программы ускоренного развития регионов, где жителей более 80 тысяч, белорусское правительство отмечает положительные тенденции, но остаются и недочеты.

Крупных городов на карте Беларуси 11, где сосредоточено 30% всего промышленного производства и четверть экспорта.

Общее население - 1,5 млн человек. Что важно: почти в каждом из городов есть территории свободных экономических зон. В квадратных метрах это около 50 тыс. готовых индустриальных площадок. В прошлом году в состав СЭЗ вошли дополнительные территории в Пинске, Полоцке и Лиде - это плюс еще 160 гектаров.

На этих территориях в рамках пятилетних программ запланировано свыше 500 инфраструктурных и производственных проектов, 168 уже реализовано.

Развитие регионов

Во всех районах, кроме Полоцкого, выросло промышленное производство. В трех из них показатель и вовсе выше среднего по стране. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на Президиуме Совмина. Увеличиваются и объемы производства сельхозпродукции. В то же время медленно идет строительство жилья за счет всех источников финансирования в Пинске, Бобруйске, Мозырском и Борисовском районах. Мало предложений по программе "Один район - один проект". На местах практически перестали использоваться механизмы заключения инвестдоговоров для привлечения капитала через законодательные льготы и гарантии.

По итогам десяти месяцев нет ни одного региона, который бы выполнил все целевые показатели. Большинство показателей выполнил город Пинск, Лидский и Солигорский районы. Остальные восемь регионов - лишь половину из доведенных показателей. Беспокоит то, что нет существенного сдвига в привлечении инвестиций в основной капитал. Задание выполнено только тремя регионами "80 плюс". Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Особое внимание - увеличению доходов

Особое внимание уделяется и увеличению доходов в городах регионов "80 тысяч плюс". Минэкономики отмечает, что все показатели по зарплате выполняются, но в первую очередь за счет крупных предприятий.

За внешним контуром, за ростом крупных предприятий есть мелкие предприятия. Они тоже важны для реализации задач, поставленных на территориях, где уровень заработной планы крайне низок - ниже среднеотраслевого значения. Татьяна Бранцевич, замминистра экономики Беларуси

Работа по ускоренному развитию больших территорий ведется с 2019 года. Наиболее устойчивы по большому количеству показателей сейчас Орша и Лида вместе с прилегающими районами.





Качество и доступность медуслуг

Также сегодня на Президиуме Совмина говорили о повышении эффективности работы системы здравоохранения. Задачи перед отраслью поставил Президент. Это доступность медуслуг в больших и малых городах, качественная медпомощь и надлежащее состояние ФАПов на селе. Определены необходимые средства. Мониторинг показал, что санитарное состояние учреждений улучшилось. Но это только начало пути. Проблемные вопросы остаются. Причем нарушения выявлены во всех регионах.

Это касалось и длительных простоев медицинского оборудования, и отсутствия талонов к врачам. Сейчас, когда проводятся срезы, мы видим, что работа медицинскими учреждениями организована по-новому, и можно констатировать, что и количество жалоб уменьшается, и реагирование со стороны руководителей учреждения здравоохранения более оперативное. Необходимо усилить работу по оснащению ФАПов, по организации выездных приемов граждан, т. е. уже проводится углубленная работа по качеству оказания медицинских услуг. Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси