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Правительство Беларуси поддержит развитие внутреннего туризма на фоне эпидемии

Об этом сообщил в интервью БелТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Среди стимулирующих мер - развитие новых маршрутов, улучшение инфраструктуры, налоговые льготы, преференции и гибкая ценовая политика. А в новом законе "О туризме" появятся нормы, дополнительно регулирующие споры туристов и фирм, которые возникли из-за коронавируса. Страхование, создание спецфонда или банковская гарантия с одной стороны обеспечит подушку безопасности для туркомпаний, с другой - гарантию возврата денежных средств путешественникам.

Ситуация с заболеваемостью под контролем

Что касается ситуации в стране с COVID-19 - она под контролем! Игорь Петришенко отметил - предпосылок для перехода школ на дистанционное обучение нет. Удаленно занимаются не более 10 процентов студентов. При выявлении коронавируса в учебных учреждениях оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Создан достаточный запас средств индивидуальной защиты

Вице-премьер также подчеркнул - в стране создан достаточный запас средств индивидуальной защиты для медучреждений на 45 дней, и он постоянно пополняется. Организация собственного производства позволила практически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка.

Особое внимание в этот непростой период медикам - доплаты за работу с ковидными больными уже получили более 51 тысячи работников здравоохранения. На поддержку было направлено свыше 350 миллионов рублей.

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