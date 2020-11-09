3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Правительство Беларуси поддержит развитие внутреннего туризма на фоне эпидемии
Об этом сообщил в интервью БелТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Среди стимулирующих мер - развитие новых маршрутов, улучшение инфраструктуры, налоговые льготы, преференции и гибкая ценовая политика. А в новом законе "О туризме" появятся нормы, дополнительно регулирующие споры туристов и фирм, которые возникли из-за коронавируса. Страхование, создание спецфонда или банковская гарантия с одной стороны обеспечит подушку безопасности для туркомпаний, с другой - гарантию возврата денежных средств путешественникам.
Ситуация с заболеваемостью под контролем
Что касается ситуации в стране с COVID-19 - она под контролем! Игорь Петришенко отметил - предпосылок для перехода школ на дистанционное обучение нет. Удаленно занимаются не более 10 процентов студентов. При выявлении коронавируса в учебных учреждениях оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.
Создан достаточный запас средств индивидуальной защиты
Вице-премьер также подчеркнул - в стране создан достаточный запас средств индивидуальной защиты для медучреждений на 45 дней, и он постоянно пополняется. Организация собственного производства позволила практически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка.
Особое внимание в этот непростой период медикам - доплаты за работу с ковидными больными уже получили более 51 тысячи работников здравоохранения. На поддержку было направлено свыше 350 миллионов рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов