Правительство Беларуси поддержит развитие внутреннего туризма на фоне эпидемии

Об этом сообщил в интервью БелТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Среди стимулирующих мер - развитие новых маршрутов, улучшение инфраструктуры, налоговые льготы, преференции и гибкая ценовая политика. А в новом законе "О туризме" появятся нормы, дополнительно регулирующие споры туристов и фирм, которые возникли из-за коронавируса. Страхование, создание спецфонда или банковская гарантия с одной стороны обеспечит подушку безопасности для туркомпаний, с другой - гарантию возврата денежных средств путешественникам.

Ситуация с заболеваемостью под контролем





Что касается ситуации в стране с COVID-19 - она под контролем! Игорь Петришенко отметил - предпосылок для перехода школ на дистанционное обучение нет. Удаленно занимаются не более 10 процентов студентов. При выявлении коронавируса в учебных учреждениях оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Создан достаточный запас средств индивидуальной защиты



