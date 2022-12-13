Правительство Беларуси установило порядок получения разрешения на оказание услуг в сфере агроэкотуризма

Правительство установило порядок получения разрешения на оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №860 от 9 декабря 2022 года, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Письменное заявление об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма нужно направлять в райисполком. По месту нахождения агроэкоусадьбы это делает физлицо, которое занимается такой деятельностью, производит и перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме, либо ведения личного подсобного хозяйства. По месту госрегистрации это делает сельскохозяйственная организация, которая оказывает услуги в сфере агроэкотуризма на земельных участках, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства.

Кроме письменных заявлений в райисполкомы физлица и сельхозорганизации также представляют в письменной форме согласие собственника жилого дома на его использование для такой деятельности.

Постановлением определен порядок действий райисполкомов и районных комиссий для комплексной объективной оценки агроэкоусадеб, установлено, какие документы и сведения райисполкомы при осуществлении административной процедуры испрашивают самостоятельно. Также обозначены основания, по которым райисполком отказывает в принятии письменного заявления субъекта агроэкотуризма и в осуществлении административной процедуры, и случаи, когда райисполком принимает решение о прекращении деятельности субъекта на территории агроэкоусадьбы.

Также постановлением установлены типовые формы договоров на оказание субъектом агроэкотуризма услуг туристам, на оказание услуг в сфере между субъектом агроэкотуризма и туроператором.