3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Правительство Беларуси установило порядок получения разрешения на оказание услуг в сфере агроэкотуризма
Правительство установило порядок получения разрешения на оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №860 от 9 декабря 2022 года, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Письменное заявление об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма нужно направлять в райисполком. По месту нахождения агроэкоусадьбы это делает физлицо, которое занимается такой деятельностью, производит и перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме, либо ведения личного подсобного хозяйства. По месту госрегистрации это делает сельскохозяйственная организация, которая оказывает услуги в сфере агроэкотуризма на земельных участках, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства.
Кроме письменных заявлений в райисполкомы физлица и сельхозорганизации также представляют в письменной форме согласие собственника жилого дома на его использование для такой деятельности.
Постановлением определен порядок действий райисполкомов и районных комиссий для комплексной объективной оценки агроэкоусадеб, установлено, какие документы и сведения райисполкомы при осуществлении административной процедуры испрашивают самостоятельно. Также обозначены основания, по которым райисполком отказывает в принятии письменного заявления субъекта агроэкотуризма и в осуществлении административной процедуры, и случаи, когда райисполком принимает решение о прекращении деятельности субъекта на территории агроэкоусадьбы.
Также постановлением установлены типовые формы договоров на оказание субъектом агроэкотуризма услуг туристам, на оказание услуг в сфере между субъектом агроэкотуризма и туроператором.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Президент
Все
Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
Лукашенко рассказал об уникальности Могилевской области
Лукашенко: Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая
Перед чиновниками стоит задача вовлечения в оборот пустующих приусадебных и прифермерских участков
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе