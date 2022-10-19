Правительство держит ответ перед парламентариями: строительство, ЖКХ и транспорт - народные сферы в фокусе внимания

Беларусь не станет урезать объемы жилищного строительства, а стоимость квадратного метра не превысит среднемесячной зарплаты. Решения и планы в Овальном зале парламента сегодня озвучил профильный вице-премьер Анатолий Сивак. Правительство традиционно отчитывается перед депутатским корпусом об итогах проделанной работы. Сегодня в фокусе внимания строительство, ЖКХ и транспорт. Эти народные сферы всегда вызывают интерес граждан. А парламентарии пользуются возможностью адресовать самые резонансные вопросы экономическому блоку правительства. К тому же и строительство, и транспортная отрасль почувствовали на себе западную политику ограничений. Задача Кабинета министров - нивелировать санкционные последствия и для экономики, и для людей. Как правительство справляется с этой задачей? Сколько жилья построим? А сколько отремонтируем? Как изменится Жилищный кодекс? И где сейчас принимают белорусские грузы? Репортаж Ольги Анищенко.

Сегодня мало произвести, нужно еще привезти. И можно еще поспорить, что сложнее. Вся нынешняя геополитическая реальность стократ приумножает значение логистики. Что уж говорить про Беларусь - перекресток всех дорог. Как наш транспортный комплекс нивелирует санкционный негатив? А еще о строительстве и ЖКХ. Сегодня в Овальном зале говорят о том, что близко каждому.

Что нам стоит дом построить? Вице-премьер признает: экономический прессинг жизнь строителям, конечно, усложнил. Но при этом не остановил ни большие государственные стройки, ни возведение жилья. Работают рентабельно, перенаправляют поставки стройматериалов на новые рынки, наращивают экспорт стройуслуг. Примечательно, за пределами страны наши подрядчики нарастили мускулы вдвое. Российские стройки, в том числе жилищные проекты, - самое востребованное экспортное направление. Но дома тоже строят много. И с опережением графиков. Свыше 4 миллионов квадратов - план нынешнего года. Темпы не планируют снижать и в будущем. Но структуру новостроек скорректируют.





При формировании программы жилищного строительства на 2023 год будут определены меры по значительному увеличению объемов строительства арендного жилья для обеспечения нуждающихся по месту работы, в том числе военнослужащих и других категорий граждан. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси





Ценовая политика тоже в числе приоритетов. Вице-премьер заверит: все меры, чтобы сдержать рост стоимости жилищного строительства, уже утверждены. Госрегулирование цен на стройматериалы, ограничение рентабельности и наценок - вот такие козыри. А в итоге обещают, что квадратный метр (с господдержкой) не только не превысит среднемесячную зарплату, останется еще и на ремонт.

Если стоимость квадратного метра равна среднемесячной заработной плате, то коэффициент 1. У нас будут показатели где-то в районе 0,8, т.е. квадратный метр будет стоить на 20 % меньше размера среднемесячной зарплаты. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси





Транспортная отрасль и логистика сакционный прессинг ощутили в полной мере. Восстановился лишь пассажиропоток. Грузоперевозчики в поисках новых маршрутов определенно отстали от прошлогодних темпов. Но в правительстве не унывают: мол, многие товарные потоки переориентированы. В помощь больше десятка морских портов России. Белорусский транзит в этом направлении с начала года увеличился вдвое.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: Мы сегодня работаем с 14 портами РФ. Они и в северо-западном регионе, и на Черном море, они и на Каспийском море. Есть и отгрузки, которые через Тихоокеанский бассейн производятся. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси





Впрочем, рассчитывает Беларусь и на свой порт на российской Балтике. Проект коммерческий, напомнит вице-премьер, так что бизнес будет задавать темп. Задача государства - создать благоприятные условия. И, кстати, недавнее соглашение о транзите наших грузов через Россию должно поспособствовать начинаниям, уверены в правительстве. Не умаляет Кабмин и значение железной дороги. Новую железнодорожную логистику освоили и в направлении Китая. Более того, контейнерные перевозки за 9 месяцев года приросли в 4 раза! Впрочем, теперь в Китай наши товары доставляют не только под стук колес.





Мы приступили к перевозкам в КНР автомобильным транспортом. У нас подписано соответствующее соглашение. Мы получили от китайских коллег разрешение. И сегодня осуществляются перевозки непосредственно автомобильным транспортом в Китай. Мы эту работу будем продолжать, конечно, расстояние увеличивается, но вместе с тем это те возможности, которые мы сегодня используем в доставке белорусской продукции на наши экспортные рынки. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси

От Китая уже получена первая тысяча разрешений. Однако сегодня Беларусь предлагает партнерам уходить от разрешительной системы в принципе, никак не квотируя перевозки. Именно так уже работаем с Кыргызстаном, Арменией, Узбекистаном и Ираном. Но не против расширить пул партнеров. Такая работа, к примеру, идет и с российскими коллегами - союзные программы предполагают такие послабления.





Детально сегодня говорили и о самой народной теме - жилищно-коммунальной. В стране растут темпы капремонта. В прошлом году они были высоки как никогда прежде. Да и в нынешнем будут на уровне. Другое дело, что кое-где открыто заявляют о недостатке финансирования. Вице-премьер, впрочем, о проблеме наслышан. Оказалось, как правило, то, что закладывают на капремонт, не всегда расходуют по прямому назначению. Но закон это поправит.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: Поручено нормативно закрепить требование о недопустимости финансирования работ по модернизации за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт, а также пересмотреть предельные нормы затрат на капитальный ремонт жилых домов с учетом современных условий. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси





Все, что ни прозвучало с трибуны, парламентарии вправе уточнить у вице-премьера или профильных министров. Или даже предложить. Депутаты ближе к людям, знают о чаяниях. Так что все от жизни. Просят, например, практиковать остановки по требованию пассажиров. За городом пожилым людям непросто преодолевать лишние метры. В правительстве заверили, что подумают, но не в ущерб безопасности. Да и вообще, к загородной инфраструктуре много вопросов: то маршрут отменят, то остановку ликвидируют. Сегодня обещают: поспешных решений не будет. Сообща с губернаторами еще раз оценят нужное людям. Еще одна загородная проблема - качество воды.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: 1763 населенных пунктов по стране с водой ненормативного качества. И там, в этом наборе мероприятий, есть и замена сетей. Так вот, безусловно, до 2025 года мы сделаем. Наша задача - выполнить поручение Президента. В этих населенных пунктах вода должна быть нормативного качества. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси





Как дорожало строительство, знают не только на селе. Депутаты спросят: удастся ли остановить цены, тем более в свете последних постановления и директивы? Министр строительства расскажет о принятых мерах и заверит: тренда на возврат к росту цен в стране не ждут. А что-то даже дешевеет. Похоже, это еще не самая большая проблема. Качеством стройки и ее приемкой довольны не все.





Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Может быть, надо ужесточить ответственность приемной комиссии, которая подписи ставит при приемке жилого дома в эксплуатацию, проектных организаций. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси: Здесь можно рассматривать повышение его ответственности в увязке с повышением его доходности. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси

Но с министром согласны не все. И сейчас самое время подкорректировать действующие правила: в высокой степени готовности Кодекс об архитектурно-градостроительной деятельности. Парламентарии обещают: пропишут ответственность!

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Надо сегодня чтобы те органы власти и те люди, которые занимаются этими вопросами, начиная с самого начала, контролировали эти процессы в соответственности со своими должностными инструкциями. Не доходность их увеличивать, а выполнять их работу качественно, дабы потом не было тех проблем, которые имеют место. Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси



