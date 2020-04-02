Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса

Сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей. За три месяца работы депутаты рассмотрят до 3 десятков законопроектов. За какие проголосовали в первый день? В Овальном зале работает наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).



Кроме того, сегодня депутаты ратифицировали соглашение об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Так, стоимость "шенгена"для белорусов должна снизиться до 35 евро.

