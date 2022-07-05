Правительство и Госконтроль Беларуси утвердили программу по установлению справедливых цен на рынке

Контрольными мероприятиями выявляются достаточно грубые нарушения законодательства ценообразования, когда торговые надбавки, которые установлены на определенные группы социально значимых товаров, увеличиваются в разы. Мы устанавливаем факты - до 5 крат увеличиваются эти размеры торговых надбавок. Соответственно, с точки зрения пресечения таких фактов предлагается одно из мероприятий - это наделить органы Комитета государственного контроля, МАРТ, Минздрава, Госстандарта правом о приостановлении деятельности субъектов за грубые нарушения, в том числе и ценообразования.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси

