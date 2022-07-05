3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Правительство и Госконтроль Беларуси утвердили программу по установлению справедливых цен на рынке
Правительство и Госконтроль утвердили программу, главная цель -защита покупателя и установление справедливых цен на рынке. Вплоть до приостановления работы магазина - от гипермаркета до шаговой доступности за необоснованно завышенные цены. Причина - инфляция за 5 месяцев в Беларуси выше прогноза.Причем стоимость на многие продукты и лекарства выросла после весеннего скачка курса иностранной валюты. После рубль стабилизировался, но воттоварыдешевле не стали.
Контрольными мероприятиями выявляются достаточно грубые нарушения законодательства ценообразования, когда торговые надбавки, которые установлены на определенные группы социально значимых товаров, увеличиваются в разы. Мы устанавливаем факты - до 5 крат увеличиваются эти размеры торговых надбавок. Соответственно, с точки зрения пресечения таких фактов предлагается одно из мероприятий - это наделить органы Комитета государственного контроля, МАРТ, Минздрава, Госстандарта правом о приостановлении деятельности субъектов за грубые нарушения, в том числе и ценообразования.
Госконтроль получает достаточно большое число жалоб на необоснованный рост цен на строительные материалы, а также на стоимость автозапчастей. И сейчас эти сегменты досконально изучаются.
Читать также:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все