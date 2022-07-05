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Правительство и Госконтроль Беларуси утвердили программу по установлению справедливых цен на рынке

Правительство и Госконтроль утвердили программу, главная цель -защита покупателя и установление справедливых цен на рынке. Вплоть до приостановления работы магазина - от гипермаркета до шаговой доступности за необоснованно завышенные цены. Причина - инфляция за 5 месяцев в Беларуси выше прогноза.Причем стоимость на многие продукты и лекарства выросла после весеннего скачка курса иностранной валюты. После рубль стабилизировался, но воттоварыдешевле не стали.

Контрольными мероприятиями выявляются достаточно грубые нарушения законодательства ценообразования, когда торговые надбавки, которые установлены на определенные группы социально значимых товаров, увеличиваются в разы. Мы устанавливаем факты - до 5 крат увеличиваются эти размеры торговых надбавок. Соответственно, с точки зрения пресечения таких фактов предлагается одно из мероприятий - это наделить органы Комитета государственного контроля, МАРТ, Минздрава, Госстандарта правом о приостановлении деятельности субъектов за грубые нарушения, в том числе и ценообразования.
Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси

Госконтроль получает достаточно большое число жалоб на необоснованный рост цен на строительные материалы, а также на стоимость автозапчастей. И сейчас эти сегменты досконально изучаются.

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