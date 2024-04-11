Я думаю, что вы должны гордиться вашим Президентом, понимать, что он для вас защита. Защита ваших детей от этой пены безобразия, которая захватила всю Европу и Америку. Для меня наши отношения с Беларусью - это идеальный прообраз того, как должны выстраиваться отношения России со всеми бывшими республиками. Конечно же, всеми силами западный мир хочет нас расчленить и уничтожать поодиночке.

Илзе Лиепа, народная артистка России, балерина