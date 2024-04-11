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Правительство Литвы лишило известную балерину гражданства: Илзе Лиепа о помощи солдатам России, теплом отношении к Президенту Беларуси в эфире "Скажинемолчи"

Железный занавес сегодня хочется поднять вокруг наших стран. Мировой опыт дает нам понимание того, чего стоят приманки и во что превратился когда-то манкий западный мир. Таким мнением в эфире проекта "Скажинемолчи" поделилась народная артистка России Илзе Лиепа. Месяц назад "цивилизованное" правительство Литвы решило лишить балерину гражданства балтийской республики из-за пророссийской позиции.

За интервью c худруком русской национальной балетной школы съемочная группа отправилась в Москву. Говорили о людях балетных на политической сцене, о том, как состав балетной школы, которой руководит Илзе, помогает российским солдатам на фронте и теплом отношении примы к Беларуси к нашему Президенту.

Я думаю, что вы должны гордиться вашим Президентом, понимать, что он для вас защита. Защита ваших детей от этой пены безобразия, которая захватила всю Европу и Америку. Для меня наши отношения с Беларусью - это идеальный прообраз того, как должны выстраиваться отношения России со всеми бывшими республиками. Конечно же, всеми силами западный мир хочет нас расчленить и уничтожать поодиночке.
Илзе Лиепа, народная артистка России, балерина


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Илзе Лиепа в эфире "Скажинемолчи"

Почему в генеалогическом древе балерины не числится перебежчиков (Илзе - дочь танцовщика Мариса Лиепы и сестра Андриса Лиепы). Насколько коротка жизнь балетного артиста и о чем прима вещает в своих спектаклях cо сцены академической? Полная версия интервью с народной артисткой России - на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" можно найти на YouTube, а задать интересующие вопросы в телеграм-канале проекта.

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