Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения

Беларусь привлечет внешний государственный заем от Фонда ОПЕК для здравоохранения. Речь идет о 20 миллионах долларов сроком на 18 лет. Как сообщалось ранее, Минфин Беларуси еще в сентябре текущего года планировал подписание данного соглашения. Средства пойдут на восполнение расходов, понесенных бюджетом в связи с COVID-19. Добавим, Фонд международного развития ОПЕК - это межправительственный финансовый институт, нацеленный на социально-экономическую поддержку развивающихся стран, которые не относятся к странам - участницам ОПЕК. Он финансируется за счет добровольных взносов стран - членов ОПЕК и накопленных резервов.