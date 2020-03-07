Правительство отвяжет уплату дорожного налога от техосмотра

Правительство завершает работу над проектом указа об отвязке техосмотра от дорожного налога . По предварительной информации, минимальный период, за который будут взимать плату, 1 месяц, максимальный - 24. Чтобы стимулировать водителей вносить сумму от года и более, предлагается применять 20-процентную скидку, для юрлиц эту сумму и вовсе планируют уменьшить. А для злостных нарушителей - плата в двойном размере. Собирать информацию о плательщиках и должниках будут через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Об установке дополнительных камер видеонаблюдения пока речи не идет.

В новом документе платеж переименуют в плату за участие в дорожном движении. Как и раньше, деньги в равной доле направят на улучшение республиканских и местных дорог. Отметим, что за предыдущий год дорожный налог уплатила лишь треть автомобилистов. О том, сколько машин приедет на техосмотр после отвязки его от госпошлины, насколько это эффективная мера и кто от этого выиграет - расскажем уже завтра в 9 вечера в