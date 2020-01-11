ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси

Правительство расширило перечень новых производств для инновационного развития Беларуси. В список вошел проект по внедрению инновационной технологии сортировки и упаковки яиц, новые виды продукции появятся и на Обольском керамическом заводе. Сроки реализации проектов - 2 года. А до 2023 создадут производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше.
Также в перечне проект по строительству диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии. Срок реализации этого проекта - 4 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все