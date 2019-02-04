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Правительство установило новые правила проведения капремонта в многоэтажках

Собственники квартир теперь смогут сами выбрать, какие виды работ им необходимы при капремонте дома, и сразу решить вопрос с его утеплением, в том числе за счет бюджета. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал глава профильного ведомства. Правительство установило новые правила проведения капремонта в многоэтажках. В первую очередь в перечне услуг те работы, которые жильцы не могут проводить сами. В этом году в стране планируют отремонтировать более 3 млн квадратных метров.

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Кроме того, отметил министр, систему ЖКХ сегодня перестраивают на новый лад, разворачивают лицом к потребителю услуг. К примеру, белорусы, которым ЖКУ будут оказаны некачественно, платить за них могут меньше. Соответствующий документ проходит последние согласования. А в службе 115 в скором времени можно будет вызывать мастера к определенному времени.

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