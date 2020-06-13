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Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья
Это работники культуры, тренеры-преподаватели по спорту, а также медицинские, педагогические и творческие работники, которые заключили контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте на местах. Документ также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медпомощь в стационарных условиях.
Напомним, Глава государства на недавнем совещании поставил правительству задачу активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. На сегодняшний день более чем из 49 тысяч работников социальной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, желание получить жилье в аренду изъявили около 5 тысяч человек.
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