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Правительство вдвое нарастит темпы реконструкции республиканских трасс
В Беларуси после реконструкции открыли участок автотрассы Р23 Минск - Микашевичи. Слуцк и Солигорск теперь объединяет новая четырехполосная магистраль, которую обновляли последние полтора года. Как и планировали, сдали в строй! Впрочем, на этом еще не все: до конца года в стране планируют ввести в эксплуатацию около 30 километров дорог республиканского значения.
Словом, строительство не свернуто. Несмотря на опасения скептиков, мол, уходит главный европейский инвестор, что поставит под удар дорожное строительство. Но кабинет министров обращает взгляды на Восток и рассматривает в качестве заемщиков Евразийский банк развития и китайские финансовые учреждения. Справедливости ради в правительстве не исключают, что это может повлиять на темпы ремонта и модернизации трасс. Но все запланированные проекты состоятся! И кстати, в ближайшие пять лет рассчитывают обновить около 500 километров основных дорог. А это вдвое больше, чемнынешние темпы.
Факт
Светлана Лукьянюк знает, как это станет возможным. В июне 2020 года здесь развернули стройку. Пропускная способность трассы от Слуцка до Солигорска увеличилась вдвое. Вместо двух полос теперь четыре. Дорога стала первой категории. К тому же она в системе международных трасс. А это значит, что и для транзитных пересечений путь сократится. Да и бизнесу это только в плюс, учитывая, что на территории этого района много промышленных предприятий, и доставка товара задача номер один. Строители говорят - справились с участком быстро. Уже просматривается следующий - от Солигорска до Старобина. На этот затрачено почти 80 миллионов рублей.
Этот участок открывали торжественно. Красная ленточка и тест-драйв дорожного полотна на автобусе от премьер-министра. Говорили других участках, которые планируем начать обновлять в ближайшее время.
Всего за пятилетку новыми станут 500 тысяч километров республиканских трасс.
По поиску того самого финансирования плотно работаем с китайскими инвесторами и Евразийским банком развития. Но это то, что пока в планах. Помимо крупных магистралей обновляем и небольшие - местные дороги. Их за 5 лет планируем реконструировать около 7 тысяч километров.Но до конца этого года еще одно знаковое открытие - путь к городу-спутнику.
Дорога М1 - самый знаковый проект
Сейчас под эту глобальную стройку ищут финансирование. И уже на карте отмечают другие новые маршруты. Тем более, их прибавится по сравнению с прошедшими годами.Итоги работы по этому году подведут уже в январе 2022-го. Но главный ориентир - пятилетка. Она должна завершиться новыми транспортными магистралями и удобными развязками.
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