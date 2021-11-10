Правительство вдвое нарастит темпы реконструкции республиканских трасс





Светлана Лукьянюк знает, как это станет возможным. В июне 2020 года здесь развернули стройку. Пропускная способность трассы от Слуцка до Солигорска увеличилась вдвое. Вместо двух полос теперь четыре. Дорога стала первой категории. К тому же она в системе международных трасс. А это значит, что и для транзитных пересечений путь сократится. Да и бизнесу это только в плюс, учитывая, что на территории этого района много промышленных предприятий, и доставка товара задача номер один. Строители говорят - справились с участком быстро. Уже просматривается следующий - от Солигорска до Старобина. На этот затрачено почти 80 миллионов рублей.



Этот участок открывали торжественно. Красная ленточка и тест-драйв дорожного полотна на автобусе от премьер-министра. Говорили других участках, которые планируем начать обновлять в ближайшее время.



Всего за пятилетку новыми станут 500 тысяч километров республиканских трасс.



По поиску того самого финансирования плотно работаем с китайскими инвесторами и Евразийским банком развития. Но это то, что пока в планах. Помимо крупных магистралей обновляем и небольшие - местные дороги. Их за 5 лет планируем реконструировать около 7 тысяч километров.Но до конца этого года еще одно знаковое открытие - путь к городу-спутнику.

