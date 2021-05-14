Правительство внесло изменения в правила использования кассового оборудования при расчетах с покупателями

Кассовые аппараты и терминалы для безналичной оплаты должны до 1 июля установить все владельцы лотков с овощами и фруктами в Минске. Об этом заявила столичная мэрия еще месяц назад. В Минске работает порядка 150 лотков от полсотни субъектов хозяйствования. Также правительство своим постановлением внесло изменения в правила использования кассового и иного оборудования при расчетах с покупателями. При этом обязательное наличие кассы нужно в объектах, начиная от 200 квадратных метров, а ранее было от 650.