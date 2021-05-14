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Правительство внесло изменения в правила использования кассового оборудования при расчетах с покупателями
Кассовые аппараты и терминалы для безналичной оплаты должны до 1 июля установить все владельцы лотков с овощами и фруктами в Минске. Об этом заявила столичная мэрия еще месяц назад. В Минске работает порядка 150 лотков от полсотни субъектов хозяйствования. Также правительство своим постановлением внесло изменения в правила использования кассового и иного оборудования при расчетах с покупателями. При этом обязательное наличие кассы нужно в объектах, начиная от 200 квадратных метров, а ранее было от 650.
Новации касаются и альтернативных способов безналичных расчетов, случаев приема наличных без использования касс, та же оплата по QR-коду и платежных терминалов. Здесь главное - дифференцированный учет данных о товарах, четко прописать случаи, при которых чек не нужен, и других вопросов. (видео)
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