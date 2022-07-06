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Правительство возобновило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки

Для защиты внутреннего рынка и своего покупателя правительство Беларуси возобновило запрет на вывоз пшеничной муки и гречки за пределы страны. Это касается экспортных поставок наших предприятий за пределы рынка ЕАЭС. Мера будет действовать три месяца. Дефицита этих товаров нет, наоборот, в каждой торговой сети представлен широкий ассортимент от разных производителей. И такой выбор нужно сохранить.

Ранее такой же запрет на вывоз муки и гречки вводился неоднократно. Действие предыдущего постановления завершилось две недели назад.

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