Ездишь - платишь, не ездишь - не платишь. Правительство завершает работу над проектом указа об отвязке техосмотра от дорожного налога. По предварительной информации, минимальный период, за который будут взимать плату, - 1 месяц, максимальный - 24. Чтобы стимулировать водителей вносить сумму от года и более, предлагается применять 20-процентную скидку. А для злостных нарушителей выставят сумму в двойном размере. Собирать информацию о плательщиках и должниках будут через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Об установке дополнительных камер видеонаблюдения пока речи не идет.



В новом документе платеж переименуют в плату за участие в дорожном движении. Как и раньше, деньги в равной доле направят на улучшение республиканских и местных дорог. Отметим, что за предыдущий год дорожный налог уплатила лишь треть автомобилистов. О том, сколько машин приедет на техосмотр после отвязки его от госпошлины, насколько это эффективная мера и кто от этого выиграет, расскажем в воскресенье в "Главном эфире" в девять вечера на "Беларусь 1".



