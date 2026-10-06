Правый поворот и магия второго тура: чего ожидать от выборов президента в Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва является сторонником мирных переговоров по Украине и интеграции с Россией и Китаем. У него молодой оппонент - Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, которого осудили на 27 лет за попытку косвенно взять штурмом президентский дворец. В первом туре выборов Болсонару обошел Лулу да Силву на 2,1 %. Чего стоит ожидать от второго тура президентских выборов, в эфире "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.

"Сегодня происходит такой "правый" поворот. К власти приходят везде, как мы видим, правые. Это не только касается Бразилии, но также и европейских стран", - отметила она.

Второй момент, по ее словам, - бразильская традиция: "Во втором туре побеждает тот, кто одержал победу в первом. Таким образом ожидаем, что, скорее всего, победит оппонент нынешнего президента".

Юлия Абухович отметила, что несколько кандидатов уже объявили о передаче голосов в пользу Болсонару. При этом Лула да Силва "достаточно оптимистично смотрит в будущее и призывает тех, кто не пришел". Явка, напомнила она, самая низкая с 1998 года - 21 % решили не приходить, хотя в Бразилии неявка наказывается.

Напомним, второй тур выборов президента в Бразилии пройдет 25 октября.

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