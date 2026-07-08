Право на чудо: как работают вспомогательные репродуктивные технологии в Беларуси

Беларусь - один из признанных лидеров в сфере репродуктивных технологий. В 2025-м более 1300 белорусок прошли процедуру ЭКО. В Год белорусской женщины программа поддержки материнства и детства вышла на новый технологический уровень. В Беларуси расширили программу бесплатного ЭКО. Теперь процедура стала еще более доступной.

Маленький Йен, что в переводе означает божий дар, для Ульяны и Андрея Гануш - долгожданная награда. Награда за терпение, настойчивость и веру. Спустя три года после свадьбы мир молодой семьи перевернулся с ног на голову.

Ульяна Гануш, жительница г. Минска:

"Нам поставили ранний диагноз. Женщина обычно получает его где-то естественным путем в лет 50-60, а у меня это случилось в 30 лет, у меня закончились яйцеклетки. И доктора прямым текстом сказали нам, что шансов у нас никаких нет".

Путь длиною почти в 4 года оказался победным. 7 месяцев назад на свет появился Йен.

Ульяна Гануш, жительница г. Минска:

"Попыток было у нас около 10, может быть. Точно мы никогда не считали. Если наше государство будет идти дальше и для таких пар, как мы, которые ни перед чем не остановятся, будут какие-то программы, мы будем очень счастливы и подумаем рожать еще и еще. Да, мы бы хотели этого".

Программа ЭКО в Беларуси: актуальные условия

На долгожданное прибавление в семье белорусов теперь шансов еще больше. Вторую попытку экстракорпорального оплодотворения теперь можно сделать также за счет бюджета. Воспользоваться услугой могут семейные пары при наличии медицинских показаний. При этом женщине должно быть до 40 лет и носить статус замужней теперь необязательно.

Венера Семенчук, замдиректора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ "Мать и дитя":

"Очень важна подготовка к программе ЭКО. Это такая всеобъемлющая диагностика, лечение выявленных нарушений и в свою очередь определенное оздоровление обоих родителей. Включается и оценка репродуктивного статуса обоих родителей. Далее идет коррекция нарушений, лечение хронических заболеваний, в дальнейшем прогнозирование также рисков".

Сегодня в Беларуси процедурой ЭКО занимаются 9 профильных организаций.

Инна Можарова, эмбриолог РНПЦ "Мать и дитя":

"Хранятся эмбрионы, замороженный материал пациентов, в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. В день мы можем морозить десятки эмбрионов: от 10 до 30 эмбрионов в зависимости от количества проведенных циклов. Для нас это повседневная, обычная работа. Хотя для кого-то это, возможно, кажется чудом".

Эффективность применения попытки ЭКО в Синеокой соответствует мировым стандартам и достигает более 40 %. За 20 лет существования процедуры на свет появились уже более 10 тысяч белорусов.