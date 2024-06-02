Право вето на войну - как и зачем Беларусь повышает качество в оборонной промышленности

Похоже, мир сегодня впадает в зависимость от оружия. Что ни либерал или демократ, на Западе он обязательно будет высказываться о боевой технике для обеспечения торжества демократии. А уж экспертов по нанесению ударов ракетами вглубь России вырос целый легион.

Минск эту обстановку, конечно, учитывает, просчитывает, а выводы обрамляет в металл. Однако в крайности оборонщики и военные не бросаются. Вопрос обеспечения вооружением остается на неизменном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. О том, как выполняются задачи Главнокомандующего, рассказал Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".

Удивительное дело, главный ньюсмейкер в мире теперь даже не походка Байдена, а оружие. Новости об отправке боевой техники Тайваню, на Ближний Восток или Украине всегда в топе. И потому западные политики, потерпев крах в конкуренции за внимание, все чаще делают заявления именно о вооружениях.

Ранее президенты стран НАТО лексически оперировали "Леопардами", F-16 и "Абрамсами", теперь дружно размышляют, стоит ли разрешать ВСУ наносить удары вглубь России. Причем неизменно грубеют очертания одной странной для демократии тенденции: речь, как правило, идет о наступательном оружии. И его рядом с Беларусью становится все больше.

Минск не наблюдает за поднимающимся мечом широко открытыми глазами. Страна реагирует, даже с запасом и, в отличие от всех вокруг партнеров, играет в открытую. Что, как известно, признак силы.

Беларусь приняла Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину, где четко прописано, какова будет реакция на агрессивные шаги. Так ведь написать, конечно, и президент Литвы Гитанас Науседа может. Важно иметь инструменты реализации, чтобы потом, к примеру, не посыпать голову пеплом, как генсек НАТО Йенс Столтенберг, сознаваясь в невыполненных обещаниях Киеву по боеприпасам.





Концепция, доктрина - это законы, направления, по которым мы будем действовать. Но важна конкретика. Если мы говорим о том, что будем обороняться, встает вопрос: чем. Поэтому уделяем большое внимание, в том числе создавая новые производства. Александр Лукашенко

Насчет новых производств. Здесь, конечно, зачастую важна волшебная палочка в виде указаний Главнокомандующего. Так, по поручению Президента буквально с нуля в сжатые сроки (за два года) в стране освоили производство ракетных технологий. Итогом стал комплекс залпового огня "Полонез". С дальности 200 км его уже довели до 300 км, стали производить полностью у себя, причем не для бодрого доклада - целые подразделения поступили с конвейера ГВПК в армию. И так по многим позициям. Это деактивировало на время агрессивные потуги Запада.

Но потом началась специальная военная операция в Украине. СВО, кстати, подчеркнула необходимость таких систем, как "Полонез", то есть в десятку попали. Вместе с тем конфликт в "незалежной" породил новые способы ведения борьбы и, соответственно, актуализировал некоторые образцы вооружения. Оборонщикам, ученым и военным пришлось корректировать техническую платформу безопасности. Благо уже знаем, что такое сжатые сроки.





Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно воздействовать и на беспилотные летательные аппараты, и другие современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Александр Лукашенко

Отдельная статья, безусловно, беспилотные аппараты. Мало кто знает, что белорусская армия первой на постсоветском пространстве уловила тренд, и уже в 2010 году на аэродроме близ города Березы был сформирован центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов. С тех пор процесс развития дронов набирает обороты под контролем Президента. В 2022-м Александр Лукашенко проинспектировал отрасль.

Насчет "полностью наш". Посещая предприятие "Легмаш" в Орше, белорусский лидер вновь обратился к теме, подчеркнув, что на случай военного времени страна должна иметь максимум своего. К слову, пока на ток-шоу обсуждают, сколько денег и оружия идет Киеву, узкие эксперты обращают внимание и на такой аспект, как разнородность и разнотипность поставляемой техники. В результате тотального импорта ВСУ получают несовместимые системы вооружения, что в разы понижает их эффективность и увеличивает нагрузку на логистику.

Т.е. снаряды не просто надо доставить на передовую, а конкретные боеприпасы - к конкретным образцам. Малейший сбой умножает на ноль все усилия и порождает пресловутый снарядный голод даже при масштабных поставках.

Решает проблему собственное производство. Это касается и связи. В белорусской армии средства коммуникации, производимые для силовиков на одних и тех же предприятиях, априори имеют высокую совместимость, что позволяет объединить их в единую сеть. Кстати, буквально на днях войска пополнили 30 отечественных единиц: радиорелейные комплексы, мастерские, электрозарядные станции.





Влияние и применение радиоэлектронных средств в настоящее время является неотъемлемой частью ведения любого конфликта. Особое внимание уделяется борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Личный состав центра тестирует средства обнаружения и также средства подавления каналов управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Начальник Центра технического контроля и обеспечения защиты информации

Последние конфликты на планете спровоцировали гонку вооружения. Беларусь в нее не включается по количественным параметрам, а вот в области качества актуальных технологий страна точечно и оборотисто прогрессирует. Что, кстати, прекрасно видят на Западе, отмечая рост потенциала нашей оборонки. Ну и хорошо. Нам ведь многого от оружия не надо. Наше оружие не для войны, а для того, чтобы иметь право вето на войну.