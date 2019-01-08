Правом 30-дневного безвизового режима воспользовались почти 60 тысяч иностранцев

Богатая непростая история Беларуси наряду с гостеприимством и радушием ее жителей привлекает десятки тысяч иностранных туристов. А безвизовый въезд для жителей более чем 70 стран приносит свои дивиденды. Только столицу, воспользовавшись правом упрощенного въезда (речь идет о действии 30-дневного безвизового режима), посетили почти 60 тысяч иностранцев. И это не только туристы. Безвизовый режим стал важным фактором, который содействует развитию экономики страны в целом. Беларусь усилила позицию как площадка для организации международных форумов, конференций и спортивных состязаний. Безвиз дал толчок развитию и туристической сферы. Экономический эффект от наплыва гостей ощутили Гродненский и Брестский регионы. О предварительных итогах безвизанаш следующий материал.

Жительница Риги Елена Тараканова в гродненский санаторий приезжает не в первый раз. Такое постоянство в выборе места отдыха объясняет просто: традиционно высокое качество белорусских здравниц плюс безвизовый режим. Оформление необходимых документов заняло всего несколько минут.

Безвиз позволил белорусским здравницам региона расширить новое направление в работе -медицинский туризм. Желающие поправить свое здоровье приезжают со всего Европейского континента. За прошлый год только в этой здравнице побывали более тысячи иностранных гостей.





Безвизовый режим в Гродно действует уже два года. А с 2018-го возможностей посетить регион у иностранцев стало еще больше. Срок пребывания гостей увеличился в два раза - до 10 дней. И приехать можно не только на автомобиле, но и поездом и даже прилететь на самолете. Расширилась и безвизовая территория. В зону упрощенного въезда был включен весь Гродненский и часть Свислочского района. В этом году планируют добавить еще и Щучин. К слову, первыми экономический эффект от наплыва туристов уже ощутили в сфере обслуживания. В туристической сфере созданы сотни новых рабочих мест. В Гродно пришли крупные иностранные инвесторы. Строятся гостиницы, отели и хостелы.

За два года действия безвизового режима Гродно посетили порядка 150 тысяч иностранных туристов. В королевский город приезжали как организованными группами, так и индивидуально. Как минимум столько же гостей Гродно планирует принять и в наступившем году.

Брест принял первых безвизовых туристов ровно год назад. Это была семья из Польши. К слову, именно поляки занимают ведущее место среди гостей, которые едут сюда по упрощенной схеме. В топ-5 стран также входят Литва, Латвия, Германия и Чехия. Всего за первый год безвиза туристско-рекреационную зону "Брест"посетило свыше 18 тысяч гостей.

Самые популярные маршруты - Брестская крепость, Белая Вежа в Каменце, Ружанский дворец Сапегов и Беловежская пуща. Если бы не безвиз, признается Керем Эркан из Турции, вряд ли отправился в столь далекое путешествие.





В этом году в Бресте ожидают много гостей: город отпразднует тысячелетие. Немало туристов приедут по безвизу. К этой дате подтягивают городскую инфраструктуру. Меньше чем за год в областном центре вырос отель мирового бренда. Первых гостей он принял на рождественских каникулах. Предусмотрено не только проживание (а это 120 номеров пяти категорий), но и несколько залов для деловых встреч и переговоров, ведь безвиз привлекателен не только для туристов, но и бизнесменов, артистов и спортсменов.





К слову, за год существования туристско-рекреационной зоны "Брест"в регион привлечено порядка 30 млн долларов инвестиций, в том числе международной технической помощи. В более чем 30 магазинах внедрена система Tax Free, разработана карта гостя. Приезжают как группами, так и индивидуально. На экскурсии, шопинг-туры, в гости к родственникам. Чтобы повысить привлекательность края, инфоцентры по безвизу планируется открыть в соседних странах - Польше и Литве.

В Брестской области с безвизовыми гостями работают порядка 60 турфирм. Говорят: страна для европейцев недорогая. Пока самые популярные туры выходного дня.