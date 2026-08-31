Правоохранители пресекают незаконные рубки и хищения белорусского леса

В Беларуси выявили очередные нарушения в лесной отрасли. Правоохранители пресекают незаконные рубки, хищения древесины и коррупционные схемы. В одном из последних случаев речь идет о многомиллионном выводе доходов за границу.

По данным Департамента финансовых расследований, одна из белорусских компаний использовала в экспортной цепочке подконтрольную структуру в Китае. Лесопродукцию продавали с минимальной наценкой, а часть дохода оставалась за пределами Беларуси.

"Установлено, что на счета китайской компании фигурантами выведено более 15 млн рублей, сокрытых от налогообложения, при этом государству нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 млн рублей", - отметил оперативный работник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску.

Подозреваемые дали признательные показания. В счет возмещения ущерба внесены миллионы рублей. При этом работу предприятия не приостанавливали: компания продолжает деятельность уже в правовом поле. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.