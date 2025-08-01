Правоохранители в июле выявили 15 преступлений во время контроля уборочной в Гродненской области

15 преступлений выявили в июле 2025 года правоохранители во время контроля за проведением уборочной кампании в Гродненской области. Среди них - хищения топлива, комбикормов и удобрений.

В противоправных действиях уличены как рядовые работники, так и руководители структурных подразделений сельхозорганизаций. Так, в Гродненском районе задержаны двое братьев. Занимая должности бригадиров на разных агропредприятиях, они систематически похищали и свозили на приусадебный участок всевозможные товары для сельского хозяйства. Изъято около пяти тонн комбикорма, 650 килограммов заменителя молока и ветеринарные препараты.

Виталий Папсуев, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

"Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются мероприятия по обеспечению контроля за проведением уборочной кампании. В центре внимания - сохранность собранного урожая, товарно-материальных ценностей, выявление преступлений и правонарушений, в том числе фактов системной деловой коррупции, бесхозяйственности со стороны должностных лиц, несоблюдения трудовой дисциплины".