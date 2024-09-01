МВД Беларуси усилит меры безопасности при проведении торжественных линеек в школах 2 сентября

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий организован 2 сентября в связи с проведением в учреждениях общего среднего образования торжественных линеек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

Для обеспечения безопасности в каждой школе будет усилен пропускной режим, организовано дежурство сотрудников милиции. Под особым контролем - прилегающая территория, где будут работать патрульные наряды и экипажи ГАИ.