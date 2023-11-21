3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Правоохранители предотвратили вооруженное нападение на предпринимателей
Сотрудники десятого управления (по Минской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли запланированное вооруженное нападение на предпринимателей. Информация размещена вTelegram-канале МВД.
Известно, что противоправное действие собирался совершить "криминальный авторитет" из Борисова, прежде неоднократно судимый за вымогательства и разбои. Он задержан оперативниками при силовой поддержке СОБРа.
"Установлено, что фигурант рассчитывал напасть на работников коммерческих структур около одного из столичных банков, когда те привезут выручку. Готовясь к преступлению, злоумышленник приобрел револьвер системы "Наган", занимался подбором подельников и собирал информацию в отношении потенциальных жертв: узнавал о графике их передвижений и денежных суммах, которыми они располагают", - отметил начальник отдела управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Сергей Зубарев.
Следователи возбудили уголовные дела за разбой, незаконный оборот оружия и хранение наркотиков с целью сбыта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов