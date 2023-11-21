Правоохранители предотвратили вооруженное нападение на предпринимателей

Сотрудники десятого управления (по Минской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли запланированное вооруженное нападение на предпринимателей. Информация размещена вTelegram-канале МВД.



Известно, что противоправное действие собирался совершить "криминальный авторитет" из Борисова, прежде неоднократно судимый за вымогательства и разбои. Он задержан оперативниками при силовой поддержке СОБРа.



"Установлено, что фигурант рассчитывал напасть на работников коммерческих структур около одного из столичных банков, когда те привезут выручку. Готовясь к преступлению, злоумышленник приобрел револьвер системы "Наган", занимался подбором подельников и собирал информацию в отношении потенциальных жертв: узнавал о графике их передвижений и денежных суммах, которыми они располагают", - отметил начальник отдела управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Сергей Зубарев.



Следователи возбудили уголовные дела за разбой, незаконный оборот оружия и хранение наркотиков с целью сбыта.