ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Правоохранители посетили 13 сельхозпредприятий в Минском районе - какие недостатки выявляли чаще всего?

Милиционеры, спасатели и другие ведомства продолжают следить за ходом уборочной кампании.

В Минском районе правоохранители посетили все 13 сельхозпредприятий. Самые частые недостатки - простой техники (когда ремонт превышает положенные 10 дней), или когда списанные машины вовремя не разобраны на запчасти и не сданы на металлолом.

При наличии оперативной информации милиционеры и сотрудники БЭП посещают работников предприятий по месту жительства. В районе выявлены три факта хранения топлива дома и в баке личной машины. Инспекторы дорожной милиции проверяют водителей, а также техническое состояние сельхозтехники, отвечают за ее сопровождение.

Павел Кулаков, старший инспектор ОГАИ УВД Минского райисполкома:
Экипажи сотрудников ГАИ имеют полное право заехать на территорию предприятия АПК для осуществления проверки готовности техники, в том числе исправности техники, проведения приборного контроля. Проверяется техника перед выездом, как осуществляется должностными лицами контроль.

"Одни из самых значимых нарушений является допуск ТС к участию в дорожном движении с какими-то неисправностями либо без ТО. Наиболее частые неисправности, которые встречаются в ходе проверки, – это трещины на ветровом стекле", - отметил Кулаков.

Александр Гончаров, замдиректора ОАО "Гастелловское":
Мы идем в полную силу, убираем. Все комбайны задействованы, весь штат уборочных комбайнов, весь штат машин, все полностью задействовано, сушильное оборудование для того, чтобы на сегодняшний день убрать весь хлеб. У нас в хозяйстве все имеется, все организовано на высшем уровне. Я думаю, в кратчайшие сроки с уборочной кампанией мы справимся качественно и без потерь.

Сейчас в Минском районе на полях трудится свыше сотни комбайнов. Машин в простое нет, уверяют документы.

Чтобы проверить объективность этих данных, правоохранители также приезжают в хозяйства. Днем и ночью милиционеры могут посетить зерносушильные комплексы, проверить журнал учета влажности, состояние работников и сторожевой охраны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все