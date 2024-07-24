Правоохранители посетили 13 сельхозпредприятий в Минском районе - какие недостатки выявляли чаще всего?

Александр Гончаров, замдиректора ОАО "Гастелловское":

Мы идем в полную силу, убираем. Все комбайны задействованы, весь штат уборочных комбайнов, весь штат машин, все полностью задействовано, сушильное оборудование для того, чтобы на сегодняшний день убрать весь хлеб. У нас в хозяйстве все имеется, все организовано на высшем уровне. Я думаю, в кратчайшие сроки с уборочной кампанией мы справимся качественно и без потерь.