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Правоохранители продолжают устанавливать анонимных авторов, которые угрожали в интернете сотрудникам милиции

Правоохранители также продолжают устанавливать анонимных авторов, которые угрожали в интернете сотрудникам милиции и высшим должностным лицам. На днях за подобные деяния задержан 31-летний житель Гродно. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.

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