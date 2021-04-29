Правоохранители продолжают устанавливать анонимных авторов, которые угрожали в интернете сотрудникам милиции

Правоохранители также продолжают устанавливать анонимных авторов, которые угрожали в интернете сотрудникам милиции и высшим должностным лицам. На днях за подобные деяния задержан 31-летний житель Гродно. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.



