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Правоохранители продолжают вычислять комментаторов, оскорблявших погибшего офицера КГБ
Факт
Как и в ситуации с погибшими в Барановичах летчиками, в интернет вылезла разного рода человеческая грязь. Пьяные, под наркотиками, с желчью через край. Нередко эти люди не работают, не учатся, детей не смотрят, зато исправно пишут мерзости. И это вместо естественного человеческого сочувствия. В то время как люди сопереживали близким погибшего сотрудника КГБ, высказывали слова поддержки, нашлись те, кто стал в Сети поливать грязью имя этого парня. Не зная ни его, ни деталей произошедшего 28 сентября в Минске. Напомним, что правоохранители не раз заявляли: каждый автор негативного комментария будет установлен и каждому будет дана правовая оценка.
Мониторинг соцсетей, мессенджеров, дворовых чатов идет 24/7
И вот очередные лица протеста… Смелые в интернете, в реальности эти "диванные" эксперты дрожащими голосами рассказывают, что больше не будут, сожалеют, просят простить. Вслед за этим следует объяснение, заученное как под копирку: поддался негативному влиянию провокаторов, призывам деструктивных телеграм-каналов. В свою очередь отметим, что за оскорбления и разжигание социальной вражды предусмотрена уголовная ответственность.
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