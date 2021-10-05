Правоохранители продолжают вычислять комментаторов, оскорблявших погибшего офицера КГБ

Как и в ситуации с погибшими в Барановичах летчиками, в интернет вылезла разного рода человеческая грязь. Пьяные, под наркотиками, с желчью через край. Нередко эти люди не работают, не учатся, детей не смотрят, зато исправно пишут мерзости. И это вместо естественного человеческого сочувствия. В то время как люди сопереживали близким погибшего сотрудника КГБ, высказывали слова поддержки, нашлись те, кто стал в Сети поливать грязью имя этого парня. Не зная ни его, ни деталей произошедшего 28 сентября в Минске. Напомним, что правоохранители не раз заявляли: каждый автор негативного комментария будет установлен и каждому будет дана правовая оценка.



Мониторинг соцсетей, мессенджеров, дворовых чатов идет 24/7



И вот очередные лица протеста… Смелые в интернете, в реальности эти "диванные" эксперты дрожащими голосами рассказывают, что больше не будут, сожалеют, просят простить. Вслед за этим следует объяснение, заученное как под копирку: поддался негативному влиянию провокаторов, призывам деструктивных телеграм-каналов. В свою очередь отметим, что за оскорбления и разжигание социальной вражды предусмотрена уголовная ответственность.