Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии в Орше, где убиты четверо детей

Новость, которая просто взорвала от негодования и возмущения соцсети и шокировала своей чудовищностью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства четверых детей.

Трагедия на окраине Орши разыгралась накануне. По предварительной версии, 36-летняя мать задушила своих детей (им было от года до 8 лет). Что стало причиной и мотивом такого поступка, неизвестно. По одной из версии, женщина не хотела отдавать детей опеке. (Семья находилась в социально опасном положении, всех шестерых детей должны были изъять, но не успели). В момент трагедии двоих ребят не было дома. Подробности в репортаже Владимира Королева.

Вечером 14 февраля, завидев машины милиции, скорой и следователей в тихом дворе на окраине Орши, поползли слухи: соседка задушила детей. Дом социальный, большинство, кто здесь живет, - инвалиды, тяжелобольные и многодетные. Многие признаются, после такой новости не могли спать всю ночь.

Следственно-оперативная группа обнаружила тела четверых детей в возрасте от года до 8 лет с признаками удушения. У них были разные отцы. Ранее в отношении семьи трижды проводили социальные расследования. По результатам последнего из них в январе текущего года все шестеро детей были признаны находящимися в социально опасном положении, поскольку родители не удовлетворяли основные жизненные потребности детей, не выполняли рекомендации медицинских работников, в доме систематически отсутствовала еда для детей. При этом их отцы вели аморальный образ жизни и с детьми не проживали. Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Многие соседи до сих пор не верят в происходящее, еще недавно во дворе слышали голоса этих ребят. На главный вопрос, почему 14 февраля их задушила родная мать, сейчас ответа нет ни у кого. Лишь догадки и предположения. Основная версия - не хотела отдавать детей соцопеке. По некоторым данным, после убийства пыталась покончить с собой.

"Последний год, как-то мне показалось, она изменилась. То есть изменилась ее психика, потому что ее сожителя, отца последних троих детей, забрали в ЛТП. Он постоянно пил, спал на коврике, то есть вызывали в милицию. Но то, что произошло вчера, это ни моей психике, ни чьей психике не поддается. Это было страшно. Но ее глаза вчерашние невозможно забыть", - рассказала соседка.

Женщина не пила, говорят все в один голос. По некоторым данным, имела непереносимость алкоголя. В момент трагедии дома была она и четверо из шести детей. Старшие ребята еще не вернулись со школы. Сейчас с ними работают психологи.