Как правило, нарушители порядка впоследствии раскаиваются в содеянном. Правоохранители задержали человека, блокировавшего дорожное движение в центре Минска. Как пояснил сам задержанный, таким образом он пытался выразить свой протест. При этом, не задумываясь, что затор может остановить не только движение общественного транспорта и личные автомобили минчан, но и машины экстренных служб: скорой помощи и МЧС. Сегодня молодой человек сожалеет о своем поступке.



