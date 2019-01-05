3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Православная кухня соединяет в себе народные традиции наших предков и строгие каноны церкви
Православные - накануне великого праздника. Уже завтра в полночь верующие встретят Рождество. Наступление торжества связано с ожиданием большой духовной радости и с окончанием 40-дневного поста. Его в православии соблюдать нужно строго. Молитва, исповедь, добрые дела. И - сдержанная кухня. Даже с ограничениями, она может быть сытной и вкусной.
Преподавателей и студентов духовной академии кормит четверо профессионалов. Шеф-повар с 30-летним стажем. Знаток тысяч рецептов. Европейские кулинарные традиции в приготовлении соединяет с обычаями столования своей малой родины. Уроженец Пинщины помнит, как мать готовилась к Рождеству.
Фрукты, овощи, крупа. Рыба - самое питательное, чем кормят в академии в пост. Мясо для монахов не полагается. Даже в непостные дни. Что касается неманской братии, то первым блюдом, которым разговеются в Рождественскую ночь, будет кутья.
Курник - пирог с мясом птицы и салат вроде "цезаря" - самые любимые блюда на здешнем рождественском столе. На праздник кухня порадует и медальонами из говядины.
Православная кухня сочетает в себе народные традиции наших предков и строгие каноны церкви. От прабабушек и прадедушек современные православные кулинары взяли такие особенности как богатое количество угощений, множество и разнообразие первых блюд, своеобразные рецепты приготовления рыбы, солений из овощей и грибов, разнообразие способов приготовления пирогов и блинов. От церкви в традиционной славянской кухне - деление еды на постную и скоромную. Также по православной церковной традиции, на столе присутствуют хлеб, соль и красное вино.
В Библии есть эпизод, когда Христос претворил воду в вино на свадьбе: во времена рождения христианства этот напиток мог заменить не очень качественную воду. Но, в христианской традиции вино - большой духовный символ. Во время Причастия оно превращается в Кровь Христову. К крепким напиткам в православной церкви отношение неодобрительное. Даже в великие праздники.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП