Православная кухня соединяет в себе народные традиции наших предков и строгие каноны церкви

Православные - накануне великого праздника. Уже завтра в полночь верующие встретят Рождество. Наступление торжества связано с ожиданием большой духовной радости и с окончанием 40-дневного поста. Его в православии соблюдать нужно строго. Молитва, исповедь, добрые дела. И - сдержанная кухня. Даже с ограничениями, она может быть сытной и вкусной.

Преподавателей и студентов духовной академии кормит четверо профессионалов. Шеф-повар с 30-летним стажем. Знаток тысяч рецептов. Европейские кулинарные традиции в приготовлении соединяет с обычаями столования своей малой родины. Уроженец Пинщины помнит, как мать готовилась к Рождеству.

Фрукты, овощи, крупа. Рыба - самое питательное, чем кормят в академии в пост. Мясо для монахов не полагается. Даже в непостные дни. Что касается неманской братии, то первым блюдом, которым разговеются в Рождественскую ночь, будет кутья.

Курник - пирог с мясом птицы и салат вроде "цезаря" - самые любимые блюда на здешнем рождественском столе. На праздник кухня порадует и медальонами из говядины.

Православная кухня сочетает в себе народные традиции наших предков и строгие каноны церкви. От прабабушек и прадедушек современные православные кулинары взяли такие особенности как богатое количество угощений, множество и разнообразие первых блюд, своеобразные рецепты приготовления рыбы, солений из овощей и грибов, разнообразие способов приготовления пирогов и блинов. От церкви в традиционной славянской кухне - деление еды на постную и скоромную. Также по православной церковной традиции, на столе присутствуют хлеб, соль и красное вино.