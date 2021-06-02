Православная церковь отметила 30-летие со дня обретения мощей праведного Иоанна Кормянского

Первый раз мы приезжали с внуком, у меня внук астматик. И я смотрю, что внук начинается задыхаться. Я поняла, что начинается приступ. Таблеток не взяла - период ремиссии. И Слава Богу, Иоанна Кормянский нам очень помог. На последнем соборовании Никите стало очень хорошо. Он простоял всю службу! И мы уехали без приступа! С участием митрополита в областном центре в день памяти заложили фундамент новой часовни. Она появится на пересечении улиц Советской и Кирова и составит единый комплекс с церковью Святой Троицы.