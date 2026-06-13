Православный форум "Духовная сила белорусской женщины" прошел в Полоцке

В Полоцке прошел первый православный форум "Духовная сила белорусской женщины". Инициатива объединила около 160 представительниц Минска и Витебской области - женщин разных профессий и поколений с активной жизненной позицией.

Участницы посетили Спасо-Евфросиниевский монастырь и Софийский собор, после чего продолжили общение на диалоговой площадке о духовно-нравственных и семейных ценностях.

Ольга Шпилевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8834079-3c8e-4d83-a26e-8ab7a3c04121/conversions/223a2505-de37-48ea-adef-1cfdb31e3370-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8834079-3c8e-4d83-a26e-8ab7a3c04121/conversions/223a2505-de37-48ea-adef-1cfdb31e3370-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8834079-3c8e-4d83-a26e-8ab7a3c04121/conversions/223a2505-de37-48ea-adef-1cfdb31e3370-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8834079-3c8e-4d83-a26e-8ab7a3c04121/conversions/223a2505-de37-48ea-adef-1cfdb31e3370-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Шпилевская

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Нас объединяют общие ценности, общие интересы. Каждая белорусская женщина точно знает, что она хочет мира на своей земле, что она хочет сохранения традиционных семейных ценностей, что она хочет того, чтобы наши мужчины улыбались, наши дети улыбались, чтобы все это происходило под мирным небом Беларуси. Поэтому неважно, знакомы ли мы. Мне кажется, духовно мы все сестры. Духовно мы все чувствуем, знаем и понимаем друг друга".

"Когда женщины встречаются друг с другом, они говорят о полезном, о том, как правильно все сделать, как правильно прожить на этой земле, как обрести смысл жизни на земле. Тогда мы друг друга поддерживаем, друг друга укрепляем и становимся на более правильный путь", - подчеркнула игуменья Евдокия, настоятельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

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Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:

"Мы очень рады приветствовать наших милых, дорогих женщин. Их сила, их красота, их уверенность являются залогом будущего нашей страны. Уверен, что благодаря их усилиям, благодаря их лидерским качествам красота спасет мир, а нам, мужчинам, только нужно на них равняться. Та сила и уверенность, которая демонстрируется здесь на форуме, дает нам импульс для того, чтобы дальше трудиться на благо нашей родной Беларуси".