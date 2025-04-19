Православные и католики отмечают Страстную субботу

19 апреля 2025 года у православных и католиков Страстная суббота. В христианском мире заканчиваются последние приготовления к Пасхе. Сегодня в храмы приходят целыми семьями - помолиться, подумать, вспомнить пребывание Христа во Гробе и освятить пасхальные яства.

Храм Святителя Николая Японского расположен в густонаселенном микрорайоне Каменная Горка в Минске. Несмотря на то что площадь храма небольшая, накануне Светлого Христова Воскресения с самого утра людей сюда приходит много: освятить пасхальные яства, окропиться святой водой и, конечно, помолиться. Примечательно, что в основном приходят целыми семьями.

Предпраздничный суете предшествует Страстная неделя, на протяжении которой верующие мысленно сопровождали Христа на его крестном пути. И вот время строгого поста подходит к завершению. Уже завтра, 20 апреля, будут открыты царские врата и колокольни. А христианский календарь перевернет еще одну страницу истории.

В этом году Пасху встретят сразу две конфессии: католики и православные. Такая поистине религиозная синхронизация (а выпадает она один раз на 8 лет) в последний раз была в 2017 году. Такое совпадение Светлого Христова Воскресения по православному и католическому календарю весьма символично, ведь совсем недавно Президент Беларуси инициировал создание в стране религиозных центров, что еще раз подтверждает: в Беларуси мирно сосуществуют различные конфессии.