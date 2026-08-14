14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас - первый из трех августовских Спасов.

По народной традиции, именно с этого дня можно пробовать мед нового урожая, который принято освящать в храмах. Главный же смысл праздника - духовный. Он связан с церковным воспоминанием о чудесах Креста Господня.

Также в церкви сегодня вспоминают пострадавших за веру мучеников Маккавеев, поэтому Медовый Спас называют еще и Маковым или Маковеем.

Этот Спас совпадает с началом Успенского поста, который продлится две недели и завершится праздником Успения Божией Матери.